أزمة في نابولي الإيطالي.. اللاعبون يتمردون والنادي يتوعد

أبلغ نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لاعبيه أنه ”سيحمي حقوقه“ بعد مزاعم عن عدم امتثال اللاعبين لأوامر النادي ومغادرتهم لمعسكر مغلق فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه تمرد.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت ووسائل إعلام إيطالية أخرى أن اللاعبين عادوا إلى منازلهم بعد خوض مواجهة يوم الثلاثاء على أرضهم أمام سالزبورج النمساوي بدوري أبطال أوروبا بدلا من التوجه لأحد فنادق منطقة كاسيل فولتورنو شمال نابولي وفق تعليمات إدارة النادي بقضاء أسبوع هناك.

وأفاد بيان نابولي ”في ضوء تصرفات لاعبي الفريق الأول مساء أمس يعلن النادي أنه سيواصل حماية حقوقه الاقتصادية والمالية والانضباطية وتلك التي تتعلق بصورته على جميع الأصعدة“.

ولم يحدد البيان ما إذا كان هذا يعني إمكانية فرض غرامات مالية على اللاعبين أو حتى اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضاف نابولي أن قرار الاستمرار في المعسكر المغلق يرجع إلى المدرب كارلو أنشيلوتي. كما تم منع اللاعبين من الإدلاء ”بتصريحات إعلامية“.

وقرر أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الاثنين الماضي دخول الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق أو مقره التدريبي عقب الهزيمة 2-1 أمام روما يوم السبت الماضي ليتراجع نابولي إلى المركز السابع في الدوري.

وقال دي لورينتيس إن قراره لا يعني معاقبة أحد لكنها فرصة ليتعرف اللاعبون على بعضهم البعض بشكل أفضل.

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وإلزام اللاعبين بدخول معسكر مغلق من الأمور التقليدية التي تتبعها الأندية في إيطاليا عقب النتائج السيئة رغم أن النقاد يرون أن هذا الاجراء عفى عليه الزمن ويجعل اللاعبين الذين يتقاضون أجورا باهظة يبدون مثل الأطفال المشاغبين في المدارس.

وقال المدرب أنشيلوتي الاثنين الماضي إنه غير راض عن القرار لكنه ملتزم بتنفيذه.

وحقق نابولي، الذي احتل المركز الثاني في ثلاثة من آخر أربعة مواسم، انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات في الدوري. وزادت المشاكل بعد التعادل على أرضه يوم الثلاثاء أمام سالزبورج بطل النمسا ليخسر الفريق صدارة مجموعته في دوري الأبطال.

ورفض أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتشيلسي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان السابق الظهور في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ما زاد من التكهنات بوجود خلاف بينه وبين إدارة النادي.

وعاد اللاعبون إلى كاسيل فولتورنو استعدادا لحصة تدريبية مقررة يوم الخميس لكن مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيطالية أظهرت مغادرة اللاعبين المبنى بعد ذلك.

وسيستضيف نابولي منافسه جنوة في الدوري الإيطالي السبت المقبل.