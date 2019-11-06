في ذكرى المسيرة الخضراء..الملك: المغرب يتشبث بالحكم الذاتي و163 دولة لا تعترف بالكيان الوهمي”

في ذكرى المسيرة الخضراء، أكد الملك محمد السادس، عن تشبث المغرب بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، وسط توسع الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي ليصل عددها لـ163 دولة.

وقال الملك في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إن هذه المسيرة “كانت أحسن تعبير عن تلاحم العرش والشعب وهي مسيرة دائمة”.

وعن موقف المغرب من مسار قضيته الوطنية، قال الملك إن المغرب “ظل واضحا في مواقفه بخوص مغربية الصحراء ومشروعية حقوقه”، مضيفا أنه “سيواصل العمل طبقا لقرارات مجلس الأمن للتوصل لحل واقعي عملي توافقي”.

المقترح التوافقي حسب الملك محمد السادس، هو الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي “نظرا لصواب جديتها لأنها السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام لتوجهات المملكة”.