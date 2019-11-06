خطاب المسيرة..الملك ينادي بتحريك جهة سوس وتحويلها لمركز اقتصادي يربط الشمال بالجنوب

قال الملك محمد السادس إنه ينبغي أن يمتد خط السكك الحديدية إلى مدينة أكادير، وتمديد الطريق السري إلى الأقاليم الجنوبية، لأنه لا ينبغي أن تتوقف المسيرة التنموية في جزء واحد من تراب المملكة.

وأكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، أنه من اللازم التفكير في وصول القطار إلى مدينة أكادير، مؤكدا أن من شأن ذلك تحريك الإقتصاد في منطقة سوس، ودعم التصدير والسياحة وخلق فرص للشغل في هذه المنطقة.

وأضاف بأن المشروع سيجلع من منطقة سوس مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه في إطار الجهوية المتقدم والتوزيع العادل للثروات بين مختلف الجهات.