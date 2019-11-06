الوداد يسحق طنجة برباعية ويصعد لوصافة البطولة الاحترافية

عمق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم جراح اتحاد طنجة، وانتصر عليه برباعية كاملة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بملعب محمد لخامس بالدار البيضاء، عن مؤجل الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

وأنهى الفريق الأحمر الجولة الأولى متقدما بثنائية، وقعها كل من أيوب الكعبي وأيمن الحسوني، قبل أن يضيف ثنائية أخرى في الجولة الثانية سجلها كل من أيوب الكعبي مرة أخرى، وميشيال باباتوندي.

هذا الانتصار مكن الوداد من رفع رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفريق الازرق عند النقطة 2، بالمركز 14.

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وعن مؤجل الجولة الثانية، تمكن نهضة بركان من توقيع ثاني انتصار له هذا الموسم، على حساب سريع واد زم الجريح، في المباراة التي أقيمت في عاصمة البرتقال، وانتهت بهدفين لهدف.

هدفي الفريق البرتقالي سجلهما كل من أداما با وحمادة العشير، بينما الهدف الوحيد للفريق الوادزمي سجله الجعواني.

هذا الانتصار صعد ببركان للمركز السادس برصيد 6 نقاط، وجمد السريع في المركز 13 برصيد 4 نقاط.