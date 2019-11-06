في ذكرى المسيرة الخضراء.. الملك يدعو لإنشاء خط سككي بين مراكش وأكادير وطريق سريع للداخلة

دعا الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، لإنشاء خط سككي جديد بين مراكش وأكادير، ومد الطرق السيارة للأقاليم الجنوبية.

وقال الملك في خطابه اليوم، إن المسيرة الخضراء مكنت المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، مضيفا أنه “ليس من المعقول أن تكون سوس ماسة في وسط المغرب وبعض البنيات الأساسية تتوقف في وسط المغرب”.

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ودعا الملك إلى التفكير في قطار رابط بين مراكش وأكادير، وتعزيز الطريق السريع بخط بين أكادير والداخلة لفك العزلة عن هذه المناطق، ودعم التصدير والسياحة والأنشطة الاقتصادية، كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل ليس فقط في جهة سوس ولكن في المناطق المجاورة.

وقال الملك إن جهة سوس ماسة درعة، يجب أن تصبح رابطا بين الشمال والجنوب، مشددا على أن “المغرب الذي نريد يجب أن يكون على جهات منسجمة تستفيد على قدر من المساواة من البنيات التحتية”.