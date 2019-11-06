فنانة فلندية تغني للصحراء المغربية-فيديو

عادت الفنانة الفنلندية نيا شايلين، لمغازلة المغرب وشعبه، بمناسبة حلول الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إذ أصدرت أغنية تتغنى فيها بالصحراء المغربية.

وطرح الفنانة الفلندية، أغنية “Circles In The Sand” على شكل فيديو كليب، صورت مشاهده بمدينة الداخلة، لتواصل طرح أعمال تتغنى بالمغرب، بدعم من زوجها المنتج المغربي هشام جونز.

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وتستطيع نيا شايلين، الغناء بالعربية والأمازيغية كذلك، وذلك يعود للوقت الكبير الذي تقضيه في المغرب، وتعلقها ببلد زوجها بدرجة كبيرة.

وسبق أن أصدرت الفنانة الفلندية أغنيتين مغربييتين سابقتين هما “أنا مغربية”، و”حبيبي شوف”.

ودائما ما تعبر نيا شايلين، عن ارتباطها بالمغرب، عبر منشوراتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.