"غلطة طيار" تسبب بحالة طوارئ في مطار أمستردام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن السلطات الهولندية عن حالة طوارئ في مطار سخيبول في أمستردام، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أن ضغط الطيار بـ"الخطأ" على جرس الإنذار بحصول عملية خطف للطائرة.

جاء ذلك بعد الإعلان عن حدث أمني وقع على متن الرحلة رقم UX1094 التابعة لـ"طيران أوروبي" والتي كانت على وشك الإقلاع باتجاه مدريد.

واستدعيت التعزيزات الأمنية إلى المطار. وذكرت تقارير محلية، أن مسلحا بسكين حاول اختطاف الطائر، لكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الطائرة ونجحت بالقبض على مشتبه به، إلا أنه الشرطة المحلية أكدت أن الركاب والطاقم بسلام.

وعملت القوات الأمنية على إخلاء الطائرة التي كانت على مسار الإقلاع؛ وجاء في تغريدة للشرطة العسكرية الملكية المسؤولة عن أمن المرافئ والمطارات أن "الركاب والطاقم سالمون وقد نزلوا من الطائرة". وأكدت أن "التحقيق مستمر" من دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نشرت الشرطة العسكرية الهولندية تغريدة على موقع "توتير"، جاء فيها أنها تحقق في "وضع مريب" على متن طائرة في مطار سخيبول في أمستردام.

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وذكرت وسائل إعلام هولندية أن خدمات الطوارئ احتشد، مساء الأربعاء، في المطار على مشارف أمستردام.

وأشار تلفزيون هولندي إلى عملية خطف محتمل، وأوردت محطة "نوش" التلفزيونية الهولندية أن الأمر يتعلق بعملية خطف محتمل للطائرة، من دون إعطاء أي مصدر لهذه المعلومات، موضحة أن قائد الطائرة والطاقم ضغطوا على جرس الإنذار بحصول عملية خطف.

وأفادت المحطة بأن 27 راكبا كانوا على متن الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء الهولندية أوردت أن المطار أعلن عن "وضع خطير يمكن أن يترك تأثيرا كبيرا على السكان".