شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة اعتراض صواريخ المليشيا الحوثي بالساحل الغربي.. وهذه أسماء الشهداء والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 قصفت مليشيات الحوثي الإيرانية، مخازن امداء في مدينة المخا، مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال شهود عيان بأن النيران لازالت مشتعلة حتى اللحظة بعد سقوط صاروخ على احدى مخازن الامداد. وكانت المليشيات الحوثي قد شنت هجمات صاروخية على مدينة المخا، في حين تمكنت منظومة الدفاع الصاروخيرمن اسقاط ثلاثة بينما اصاب الصاروخ الرابع احدى المخازن. وفيما يلي ننشر أسماء الشهداء: Advertisements 1- هيثم محمدقاسم 2- سعيد عوض هادي 3- فاضل عبدالله علي احمد 4- رياض محمد عبد الله غالب 5- عبد المجيد ناصر سعيد 6- جمال عوض ثابت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة اعتراض صواريخ المليشيا الحوثي بالساحل الغربي.. وهذه أسماء الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.