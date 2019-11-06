شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تستهدف المخاء بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم، مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين حسبما أفادت مصادر محلية، وأخرى عسكرية .

Advertisements وقالت المصادر، أن دفاعات الباتريوت التابعة لقوات التحالف العربي، تمكنت من إعتراض ثلاثة صواريخ ولكن طائرة مسيرة أصابت مقر أطباء بلا حدود الواقع في مدينة المخاء . وذكرت المصادر، أن الإستهداف أسفر عن سقوط ستة شهداء وسبعة جرحى كلهم من المدنيين، فيما هرعت سيارات الأسعاف والإطفاء لإحتواء الحريق الذي وصل إلى قرب مخازن للأسلحة .

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