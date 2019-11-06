عاجل.. المجلس الإعلى لإتحاد دولة الأمارات يجدد الثقة للشيخ خليفة بن زايد

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.



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وبحسب وكالة وام، أعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة .. داعيا المولى عز و جل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم.

والشيخ خليفة بن زايد هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل" المجلس الأعلى للاتحاد " في الثالث من نوفمبر 2004.