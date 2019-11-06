نشطاء يعلقون على تقرير ديلي صباح التركية : #اردوغان_يهين_القطريين

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

وصف مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي صباح التركية، بشأن العلاقات القطرية - التركية، إهانة مباشرة من قبل تركيا للقطريين .



وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن قطر التي وصفتها بـ"الجزيرة" معادية لتركيا، وأن أنقرة ليست مجبرة على حماية قطر دون مقابل .

وقال مراقبون، أن هذا التقرير يأتي في إطار سلسلة التهديدات والإبتزازات التي يمارسها النظام التركي على قطر بسبب تأخر الأخيرة في إرسال الدعم لإنقرة .

وإزاء ذلك اطلق النشطاء، هاشتاج "تركيا تهين قطر"، عبرت فيها عن رفضها لما تضمنه التقرير الذي نشرته الصحيفة التركية، خاصة وأنها من الصحف المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان .

وقال المغرد، محمد العبدالله، "بكرة نشوف تركيا تحتل الدوحة وتبقى اسم ازلي لـ قطر ماعرفنا من اجداد اردوغان الا الخيانة والغدر مثل ماغدرو في بلاد الحرمين وسرقوا مقدساتها" ..

فيما قالت حنان عبدالله، "من وجهة نظري المتواضعة تقرير ديلي صباح التركية حول العلاقات التركية - القطرية هي رسالة واضحة المعالم و التوجهات ورسالة تهديد مباشرة للحكومة القطرية واشارة واضحة لتوتر العلاقات بينهم بشكل كبير" .

Advertisements

بدوره أشار مروان بن تركي الشهري إلى أن قطر التي بثت سموم الفتن عبر إعلامها اليوم تتلقى صفعة من تركيا برسالة مهينة من اردوغان تحمل خلفها كثير من الإهانة والتهديد .

وأكد أن هذا الأمر ليس غريب على اردوغان وعلى السياسة التركية طالما ان قطر تلبي وبخضوع مطامع النفوذ التركي بالحرف الواحد .

فيما سخر عبدالله الشمري بقوله "الحسابة بتحسب يا تميم قطر زعلت اردوغان يكفي وبخكم اردوغان صرتو مصخرة يادويلة قطر بكرة يخليكم اردوغان ويسحب عليكم والله بيجيكم وقت كل عربي له ثأر معاكم ولا تحسبون العالم بتنسى فعايلكم وانّ غداً لناظره قريب" .

أما ريم القحطاني فترى أن العلاقة التي تدار مع قطر و تركيا أنتهت برسالة تهديد وإهانة إلى امير قطر من اردوغان .. مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعلنا ندرك تماما عدم الوثوق في سياسة تركيا او الأمان لها .

بدوره علي الشهراني قال "تقرير ديلي صباح التركية واضح، تهديد صريح اللهجة موجه لتميم، بعد ما استخدم اردوغان المال القطري لتنفيذ مآربه الان يريد أن يتحكم حتى بالإعلام القطري" .

فيما أشار منصور بن فهد إلى أن هذا التقرير هو بداية الابتزاز التركي لقطر، وقال "الابتزاز هذا جاء في صحيفة ديلي صباح التركية والتي وضحها بلهجه شديد على قطر ان إذا ما دفعتم ترا بمصير بلبله في قطر.