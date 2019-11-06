قطريون يردون على إبتزاز تركيا : #قطر_يوك_يا_اردوغان

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أطلق نشطاء قطريون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم، "قطر يوك يا اردوغان" وذلك رداً على إبتزاز تركيا للنظام القطري وتهديدها له .



وشنت وسائل مقربة من النظام التركي هجوماً عدائياً ضد قطر على خلفية تأخر قطر في إرسال الدعم إلى تركيا، في وقت يعاني فيه الإقتصاد القطري من تراجع كبير، وقامت قناة ار تي ار بالحديث عن إنتهاكات قطر لحقوق الإنسان .

وقال مراقبون إقتصاديون، أن النظام القطري كان يهدف من هذه الحملة العدائية، إجبار أمير قطر تميم بن حمد على سرعة إرسال الدعم المطلوب لتغطية نفقة العمليات العسكرية ضد الأكراد في شمال سورية وكذا رفع مستوى الإستثمارات القطرية في تركيا .

وأثار صمت أمير قطر إزاء هذه التهديدات والإبتزاز التركي، على إطلاق الهاشتاج الذي أجمع المشاركين فيه على أن قطر لن تكون صيد سهل لتركيا ونظام أردوغان .

وأكد المغردون أن سقوط أردوغان أصبح وشيكاً إذا استمر فى هذة اللعبة .

وقالت المغردة زُبيدة بدر، "مهما حاول نظام #تركيا الادعاء نحن نعلم انة جاء فقط لحماية القاعدة الأمريكية ليس اكثر" .

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فيما قالت noura sultan أن حجم الأموال التى ذهبت لتركيا ما بين مساعدات واستثمارات هائل جدا، وتساءلت "فماذا يريد أردوغان فى الفترة القادمة بخلاف إقحام قطر فى سياساته العدوانية؟" .

بدوره حمد سلطان تساءل "لماذا نسمح لاردوغان بتوريطنا فى قتل أطفال سوريا ثم نضع ايدينا فى يده ونرفع حجم التعاون معه؟" .

أما جميلة حسان، فأشارت إلى حجم المبالغ الكبيرة التي قدمتها بلادها لأردوغان، وأعتبرت هذا الإبتزاز رد الجميل من أردوغان .

من جانبها نورا الجاسم، فقالت "نحن لا نريد أي علاقات ان تربط بيننا و بين تركيا بعد تهديدها و ابتزازها لنا ، ونحن من قدمنا لها ايدي المساعدة" .

بدوره سلطان الكواري، وصف النظام التركي بـ"المخادع" .. مؤكداً أنه لن يستطيع النيل من بلاده قطر .

فيما أشار ريان الجاسم، إلى اردوغان جعبته مليئة بالأخطاء السياسية والانتهاكات ولن نسمح لك بممارستها داخل بلادنا" .