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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الزبيدي يستقبل المواطنين الجنوبيين في الرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
نشر نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، فيديو على حسابه في تويتر، لرئيس هيئة رئاسة المجلس، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي وهو يستقبل المواطنين في مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية .
وقال الزبيدي في تعليقه على الفيديو "قبل دقائق سيدي الرئيس يستقبل بعض المواطنين في مقر إقامته في رياض الخير عاصمة مملكة السلام المملكة العربية السعودية" .
وأضاف "وتتقدم هذه الوردة غيداء زنقل لتهدي لوالدها عيدروس باقة من الورد وتنشد ( أفتخر إني أنا عيدروسي وافتخر أنا أن قائدي عيدروس )" .
ويظهر في الفيديو وجموع المواطنين حول اللواء عيدروس الزبيدي وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على إتفاق الرياض بين المجلس والحكومة اليمنية، وهو ما يؤكد إرتياح وسعادة المواطنين لهذا التوقيع .
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