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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

 

وقالت وسائل إعلام دولية، أن جونسون التقى الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

 

ووافق مجلس النواب البريطاني، أواخر الشهر الماضي، على مقترح رئيس الوزراء إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في الـ12 من ديسمبر المقبل، على أمل تجاوز مأزق "بريكست".

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وتأتي الانتخابات سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية بريكست، حيث يحاول جونسون، الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم، إخراج بريطانيا من الأزمة العميقة المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يحدث هذا باليوم الأخير من أكتوبر المنصرم.

 

لكن في ظل عدم تمكنه من الحصول على تأييد برلماني للاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل اضطر إلى التخلي عن تعهده بالانفصال بأي ثمن في الموعد المحدد، وقبل مرغماً بطلب التمديد الذي حصل عليه من بروكسل حتى نهاية يناير.

 

ووفق القانون البريطاني، كان من المفترض إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد حلول العام 2022.

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