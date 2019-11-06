طعن ستة أشخاص بينهم سائحين في مدينة جرش الأردنية

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أحد المصابين

تعرض ستة أشخاص بينهم ثلاثة سائحين مكسيكيين وسائحة سويسرية اليوم إلى عملية طعن في مدينة جرش شمال الأردن بواسطة سكين أدت إلى إصابتهم على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمن العام.

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كما أصيب دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، وبالتالي ارتفعت حصيلة الجرحى الى ستة بعدما كان الأمن العام أشار في مرحلة أولى الى جرح خمسة أشخاص، وأوضح المصدر أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج في مستشفى جرش الحكومي.

وقام وزير الصحة الأردني سعد جابر يرافقه السفير المكسيكي في الأردن بزيارة الجرحى للاطمئنان على وضعهم الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية

ونقلت الوكالة عن مدير شرطة إقليم الشمال العميد وحيد النوافلة قوله "يتم حاليا متابعة حالة المصابين والأدلاء السياحيين وإجراء الإسعافات اللازمة لهم".

وأوضح أنه "سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.