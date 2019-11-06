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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تنفيذي مأرب يعلن موقفه من توقيع إتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، مباركته لتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، من اجل توحيد الصف الوطني لإنهاء الانقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك في إجتماع المكتب، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور، عبدربه مفتاح، بحضور وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، ثمن المكتب التنفيذي الجهود التي بذلتها القيادة السعودية من اجل راب الصدع اليمني والدعم الواسع الذي تقدمه للشعب اليمني والحكومة الشرعية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة مؤسسات الدولة واعادة اعمار اليمن.
وكان المجتمعون قد استمعوا الى تقرير الانجاز لمكتب الزراعة والري بالمحافظة قدمه المدير العام المهندس سيف الولص والذي تضمن الانجازات التي حققها المكتب خلال الاشهر الماضية من العام الجاري والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات الحلول والمعالجات من اجل الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة.
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