قائد الحزام الأمني : إتفاق الرياض يشكل نقطة تحول في مسيرة شعب الجنوب

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قال قائد قوات الحزام الامني القائد وضاح عمر عبدالعزيز، أن إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، يشكل نقطة تحول في مسيرة نضال شعب الجنوب ومنجزاً وطنياً هاماً سعى له أبناء الجنوب منذ العام 1994م .



وأعلن عبدالعزيز وجميع ضباط وصف ضباط وافراد القوات بالعاصمة عدن، مباركتهم إتمام توقيع الاتفاقية، وقال "نبارك لقيادتنا الجنوبية برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي وكافة أعضاء هيئة الرئاسة وقيادات المجلس بهذا الانجاز التاريخي كما نهنئ أنفسنا وكافة ابناء الشعب الجنوبي بداخل الوطن وخارجه بالخطوة التاريخية التي ستشرق علينا بالخيرات والفضل والمزيد من الانتصارات بأذن الله.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض على إتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية وعرف بـ"إتفاق الرياض" .

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وحدد الاتفاق الذي شهد ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية، لإنهاء التوترات بين الجانبين، لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ونصت وثيقة الاتفاق مبادئ أساسية هي الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي ووقف الحملات الإعلامية المسيئة وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش وتشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.