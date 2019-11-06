شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. محتجون عراقيون يقطعون جسر باب المعظم في بغداد والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 قطع محتجون عراقيون، اليوم الأربعاء، جسر باب المعظم في العاصمة العراقية بغداد، بعد إنسحاب قوات الأمن العراقية منها .

وقالت وسائل إعلام عراقية، أن قوة أمنية، تمكنت بعد ذلك من إستعادة السيطرة على الجسر وإغلاقه أمام على المحتجين، حيث إستخدمت القنابل المسيلة للدموع والغازات لتفريق المتظاهرين مما تسبب في إختناق 25 شخصاً . Advertisements وأضافت أن قوات مكافحة الشغب تسيطر حالياً على الجسر وإقفلته أمام المتظاهرين بشكل كامل . محتجون عراقيون يقطعون جسر #باب_المعظم في مدينة بغداد#إرم_نيوز#العراق_ينتفضpic.twitter.com/NiRRZaLbS4— إرم نيوز (@EremNews) محتجون عراقيون يقطعون جسر #باب_المعظم في مدينة بغداد#إرم_نيوز #العراق_ينتفض pic.twitter.com/NiRRZaLbS4 — إرم نيوز (@EremNews) November 6, 2019

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