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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإماراتية بالساحل الغربي تكرم أفراد نقطة الحيمة والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
كرمت قيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي، اليوم الأربعاء، أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين في نقطة الحيمة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .
وجاء تكريم الأفراد والضباط بقيادة العقيد بسام الحرق، قائد الشرطة العسكرية بالحيمة، على خلفية إحباطهم محاولة تهريب شحنة من الذخائر والأسلحة على متن سيارتين إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية وضبط المهربين .
وقام مسؤول شؤون المقاومة، المقدم الركن، أبو سيف بتكريم ضباط وأفراد النقطة وأبلغهم تحيات القائد العام للجبهة، العميد الركن، أبو عمر الطنيجي، ونائبه، العقيد، أبو سعيد مطر، وتثمينه للجهود التي يبذلونها للحد من عمليات تهريب الأسلحة للميلشيات .
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