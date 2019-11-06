شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة البرلمان اليمني تناقش ترتيبات منح الثقة للحكومة التي ستشكل وفقاً لإتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في عدن والترتيبات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة التي ستشكل وفقا لاتفاق "الرياض"، وخطة عمل المجلس للعام 2020م وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى مناقشة الترتيبات اللازمة لإعداد وتشكيل لجان المجلس وتوزيع الأعضاء. Advertisements وباركت هيئة رئاسة المجلس باتفاق الرياض والجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي منذ بداية الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وخلال مراحل التشاور للوصول الى هذا الاتفاق. واشادت بدور القيادة السعودية في الوصول الى هذا الاتفاق وحرصهم على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن ونظامه الجمهوري. واكدت هيئة الرئاسة ان الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها واعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع وتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني والانطلاق وفقا للمرجعيات الثلاث التي تنتصر لخيارات الشعب اليمني.

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