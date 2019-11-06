سانتياجو ـ رويترز: رفض رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا فكرة الاستقالة ويرى أنه سيتم فترة ولايته التي تنتهي بعد نحو عامين بالرغم من الاحتجاجات القوية المناهضة للحكومة التي تجتاح تشيلي. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقال فيها إنه “منتخب ديمقراطيا من قبل أغلبية ضخمة من أبناء تشيلي”. وقال بنيرا إن الاحتجاجات غيرت “كل شيء” في الدولة التي كانت يوما رمزا للاستقرار في المنطقة لكنه أضاف قائلا “أتطلع إلى الأفضل”. وبدأت الاحتجاجات تعبيرا عن الغضب من ارتفاع رسوم وسائل النقل العام لكنها اتسعت لتشمل الاستياء من ضعف معاشات التقاعد وعلو أسعار خدمات المرافق ورسوم الطرق وتردي الخدمات العامة كالصحة والتعليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تشيلي يرفض الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.