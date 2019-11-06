الأردن: طعن سياح ورجل أمن في جرش .. واعتقال المنفذ

عمان ـ رويترز: قالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح ومرشدا ورجل أمن تعرضوا للطعن أمس في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب، وأضافت أنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة. وأبلغ مصدر أمني رويترز أن ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات ونُقلن إلى المستشفى.

ولم يتسن ـ حتى اعداد الخبرـ الحصول على تعليق من أي مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء. وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.

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