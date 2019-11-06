الكويت ترشح وزير ماليتها لمنصب أمين عام مجلس التعاون

الكويت ـ د ب أ: قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن بلاده رشحت نايف الحجرف وزير المالية الحالي لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وأخطرت الأمانة العامة والدول بهذا الترشيح، وستتخذ القمة القادمة “إن شاء الله قرارا بتعيين الحجرف أميناً عاما للمجلس”.

وأكد الجارالله، في تصريح للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي اقامته السفارة الالمانية لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني ،أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن موعد قمة مجلس التعاون القادمة.

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