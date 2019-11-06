فرنسا عن اتفاق الرياض: شرط ضروري لحل الأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت فرنسا، الأربعاء، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن الرياض جعلت التوصل إليه "ممكناً" وأنه "شرط ضروري" لإيجاد حل للأزمة في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انياس فون در مول، إنّ "فرنسا ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي جعلت السعودية من التوصل إليه ممكناً إثر إطلاقها حواراً استضافته في جدّة".

ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

ووجه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني؛ خدمةً للانقلاب الحوثي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة اليمنية ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.