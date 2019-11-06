إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات، وألمانيا تدعو إيران للتراجع عن قرار زيادة تخصيب اليورانيوم، و"الحزام والطريق" تنقل تجربة الحوكمة الصينية للشرق الأوسط، والجيش العراقي: نلتزم بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وجعجع يجدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، وإيرانيان يقران بالتجسس في الولايات المتحدة لصالح طهران، والانتهاك الرابع نوويا.. ماذا تفعل إيران داخل منشأة فوردو تحت الأرض؟.

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كما تتابعون أيضا: "الطاقة الذرية" تبحث الرد على احتجاز إيران مفتشة نووية، ومحتجون عراقيون يغلقون مدخل مصفاة نفط الناصرية، والرئيس اللبناني: الحكومة القادمة ستضم وزراء أكفاء منزهين عن شبهات الفساد، وولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون مع الرئيس البيلاروسي، والجيش الفلبيني يحبط تفجيرا إرهابيا جنوبي البلاد، والسودان: اتفاق الرياض يعزز فرص الحل الشامل في اليمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: الدولار يتمسك بمكاسبه واستقرار الين ترقبا لنتائج لمحادثات التجارة، وارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا بوتيرة تفوق التوقعات خلال سبتمبر، ورئيس هيئة الاتصالات بالقوات المسلحة الإماراتية: العالم ينفق 2 تريليون دولار على الابتكار، والطيران والطاقة والزراعة.. اتفاقيات بين الصين وفرنسا بـ15 مليار دولار، والذهب يصعد مع ترقب الأسواق لمؤشرات بشأن اتفاق تجاري، وبعد مكاسب "ثلاثية".. تراجع النفط بفعل نمو المخزونات الأمريكية، وتوقعات بلقاء ترامب وشي في أيوا أو اليونان لتوقيع اتفاق التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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