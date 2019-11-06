زايد بن حمدان في "اتفاق الرياض".. وقفة احترام وإفحام للهاربين

خطفت صورة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس "الانتقالي الجنوبي"، الأنظار بشدة، وحصلت على اهتمام واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.



ظهور الشيخ زايد بن حمدان، الذي أصيب في اليمن ولازال مقعدًا على كرسي متحرك، مع الوفد الإماراتي خلال توقيع الاتفاق، تحمل رسالة قوية بتضحيات الإمارات وشبابها لصالح الشعب اليمني الشقيق، بحسب مراقبين.

وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على اصطحاب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان معه إلى الرياض، الأمر الذي جعل وجوه الهاربين مسودة متفحمة.

واعتبر مراقبون، دخول الشيخ زايد بن حمدان للقاعة لحظة تاريخية، حيث نهض الجميع احتراما لدخول رجل دفع من دماءه من أجل وحدة اليمن، وتحرير أراضيه من المليشيات الإرهابية الحوثية.

حضور الشيخ زايد بن حمدان لتوقيع "اتفاق الرياض" تحمل بين طياتها رسالة قوية "لرواد الفنادق من أبناء الحكومة اليمنية" الذين قد يكتبون عن نجاح "اتفاق الرياض"، ولكن تبقى هناك صورة جميلة لرجل يجسد اسمى معاني التضحية والايثار، وصمته يكمل الصورة الجميلة لبطل يريد أن يقول للعالم "نحن قوم أفعال لا اقوال".

رجال أقوال لا أفعال

واعتبر الكثير من المراقبين أيضا أن حضور الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان لمراسيم توقيع الاتفاق له رمزية كبيرة عسكريا وسياسيا وإنسانيا، كونه كان حاضرا مع زملائه في ميادين القتال بينما توارى البعض.

وفقد الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان خلاياه العصبية، وفقرات من العمود الفقري في معارك تحرير عدن والجنوب.

وعلقت قيادات جنوبية وإعلامية على حضور الشيخ زايد بن حمدان، حيث قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" : "كم كانت فرحتي عظيمة برؤيتي صاحب السمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان حفيد مؤسس الإمارات زايد الخير داخل القاعة لشهود توقيع اتفاق الرياض".

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وأضاف في تغريدة على "تويتر": " وجوده لاشك أسعد كل المقاتلين على الأرض الذين دحروا الحوثي وتنظيمات الإرهاب القاعدة، وداعش فهو يعني حضور الرجال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون".

كما قال الإعلامي جمال الحربي في تغريدة على "تويتر": "هنا الفخر هنا الإيثار.. هنا الولاء.. هنا البطولة.. هنا التضحية.. هنا الشجاعة".

وأضاف: "عفواً.. كان يكفي أن أقول هنا البطل زايد بن حمدان"، الجندي الإماراتي الباسل كان في قلب المعركة مع زملائه، هو حفيد زايد العائد من الميدان بعد إنجاز تاريخي عبروا فيه باليمن إلى المستحيل".

ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الثلاثاء "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك.

ومن المقرر أن تعود الحكومة الحالية للعاصمة المؤقتة عدن بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة، على أن يتم تشكيل حكومة الكفاءات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية".