الإمارات تدين عملية الطعن بمدينة جرش.. وتتضامن مع الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات بشدة عملية الطعن بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين العزل والسائحين.



وأعربت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن تضامنها مع الأردن ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت عن تمنياتها بـ"الشفاء العاجل للمصابين".

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وكانت الشرطة الأردنية ألقت القبض على شخص قام بطعن 3 سياح ورجل أمن ودليل سياحي في مدينة جرش الأثرية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن شخصا اعتدى، ظهر الأربعاء، في جرش بسكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وهم قيد العلاج، مضيفاً أنه جرى على الفور القبض على المعتدي وبوشرت التحقيقات معه.