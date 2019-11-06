هولندا تحقق في واقعة "مثيرة للريبة" على متن طائرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة العسكرية الهولندية، الأربعاء، إنها تحقق في واقعة مثيرة للريبة على متن طائرة في مطار سخيبهول بأمستردام.





وقامت الشرطة بعملية إخلاء ركاب وطاقم الطائرة داخل المطار، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل بشأن تلك الواقعة.

من جهتها، أعلنت شركة طيران أوروبا أن أحد الطيارين أطلق الإنذار بالخطأ، دون إبداء تفاصيل عن الواقعة.



