بالأرقام.... صفقات الأسلحة التي حصلت عليها بعض الدول العربية من بريطانيا خلال عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الحكومة ، وفقا للأرقام الرسمية، اعتمدت مبيعات أسلحة لحكومات مختلفة بلغت 2 مليار استرليني خلال عامين أي منذ انتخابات 2017.



وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية قد استفادت من تلك الصفقات بما قيمته 719 مليون استرليني شملت رخص للحصول على القنابل والصواريخ والطائرت الحربية والذخيرة وكذلك بنادق القنص.

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هذا، وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد شن حملة عسكرية بناء على طلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من أجل تخليص البلاد من المليشيات الحوثية التي تدعمها إيران .

وتشمل الصادرات الأخرى الموقّعة أيضاً بيع المدافع الرشاشة والبنادق والذخيرة للحكومة المصرية ، وبنادق القنص والذخيرة إلى الإمارات.

وتشمل كذلك تلك المبيعات من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاضعة للرقابة التي وافق عليها الوزراء لتصديرها، 700 مليون جنيه إسترليني إلى تركيا . وشملت هذه الصادرات بنادق القناصة ، وكذلك أجزاء لطائرات الهليكوبتر القتالية والمركبات القتالية العسكرية.