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إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الدولة، داعياً الله أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، على النهج الذي يعزز دعائم نهضة البلاد ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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