شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً لدولة الإمارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الدولة، داعياً الله أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، على النهج الذي يعزز دعائم نهضة البلاد ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبها.
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