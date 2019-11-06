الجيش اليمني يقتل قائد الحوثيين ومرافقيه في سلبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الفاخر شمال محافظة الضالع جنوبا. وأكد مصدر ميداني أن المواجهات تركزت في جبهة الجب بالفاخر وتدور رحاها بمختلف أنواع الأسلحة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي بعملية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وأكد موقع سبتمبر الناطق باسم الجيش اليمنى أن «القوات استهدفت تجمعا للحوثيين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف). وأسفرت العملية عن مقتل قائد الحوثيين في جبهة سلبة ويدعى علي محسن القحم، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه».

وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين في وادي سلبة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم.

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وفي الجانب الإنساني وصلت عدن أمس شاحنات دوائية تحمل 83 طنا من الأدوية، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الدعم المقدم والمتواصل من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية، ودعم القطاع الصحي في المناطق المحررة.

مشاهدات يمنية

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