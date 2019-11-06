اللبنانيون يواصلون تظاهرهم لاسترداد أموالهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتواصل الاعتصامات أمس في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة كثيفة من الطلاب احتجاجا على عدم تلبية المطالب.

وفي اليوم الـ21 على التوالي، جابت مسيرات المحتجين من الطلاب عددا من المرافق والمؤسسات العامة في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتأمين مستقبل أفضل.

ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.