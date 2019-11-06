السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تتواصل الاعتصامات أمس في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة كثيفة من الطلاب احتجاجا على عدم تلبية المطالب.
وفي اليوم الـ21 على التوالي، جابت مسيرات المحتجين من الطلاب عددا من المرافق والمؤسسات العامة في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتأمين مستقبل أفضل.
ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانيون يواصلون تظاهرهم لاسترداد أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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