العليمي: عزيمة السعودية طريقنا لتنفيذ اتفاق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبدالله العليمي أن الاتفاقيات تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن، في إشارة إلى اتفاق الرياض الذي وقع أمس الأول في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العليمي على حسابه بموقع «تويتر»: عزمنا كبير على تنفيذ الاتفاق، وثقتنا بعزم المملكة العربية السعودية وحرصها على ذلك والحفاظ على الدولة وتعزيز سلطاتها ومؤسساتها تفوق ثقتنا بأي نصوص.

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وأضاف أن «الجهود المخلصة والجادة والكبيرة التي بذلتها قيادة المملكة تلاقت مع الروح المسؤولة والأبوية والمتسامحة لدى رئيس الجمهورية وجميعها انحازت لصالح اليمنيين في إنجاز اتفاق الرياض الذي يفتح الطريق لوحدة الصف والموقف».

وأوضح العليمي أن اتفاق الرياض «يشكل بداية صحيحة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والمساهمة في بناء اليمن الاتحادي الذي يشكل حلما وأملا وتطلعا لدى كل اليمنيين».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لدى الشعب اليمني تجارب غير ناجحة في تنفيذ الاتفاقات «وفي الوقت نفسه لدى الشعب اليمني آمال كبيرة على قدرة المملكة وعزمها على التنفيذ بما يخدم المصلحة المشتركة ويؤسس لدولة واحدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية تستوعب كل أبنائها».