أمريكا تندد بقتل وخطف المتظاهرين في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حثت السفارة الأمريكية في بغداد أمس، القادة السياسيين في العراق على «التفاعل العاجل» مع مطالب المحتجين.

وقالت في بيان: «إن الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراق آمن ومزدهر وقادر على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة، وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته».

وأضافت أنه «في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الأحداث في العراق، بات جليا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالإصلاح، فلا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه».