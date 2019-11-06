نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح لإيران أبدا بتطوير أسلحة نووية.

وقال: «على ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية»، وأضاف: «هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله».

جاء هذا ردا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده بدأت أمس الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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وكتب نتنياهو على صفحته على موقع فيس بوك: «إسرائيل محظوظة لأن لديها أصدقاء جدد من كل أنحاء العالم، نواجه تهديدا كبيرا من جانب إيران والمتطرفين ولكن لدينا أصدقاء جدد في العالم العربي وفي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية».

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن حسن نية.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به، لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.