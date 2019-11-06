شكرا لقرائتكم ترمب بعد اجتماعات حول سد النهضة: الأمور جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه التقى بمسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل خلاف سد النهضة.

وأَضاف ترمب في تغريدات له عبر تويتر، أن الاجتماع بشأن سد النهضة مضى بشكل جيد، وأن المباحثات مستمرة.

كما نشر الرئيس الأميركي صورة من اجتماعه مع الوزراء حول سدّ النهضة.

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اجتماع ثلاثي في واشنطن

يذكر أن اجتماعا ثلاثيا انعقد الأربعاء في العاصمة الأميركية واشنطن، بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التقى قبيل مشاركته في الاجتماعات بجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء.

كما التقى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري جون باراسو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وبحث معهم ملف سد النهضة.

كما استعرض الأطراف الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.