ترامب: الاجتماع بشأن الخلاف المتعلق بسد النهضة مضى بشكل جيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه التقى مسؤولين من مصر والسودان وأثيوبيا للمساعدة في حل الخلاف بشأن سد النهضة. وأوضح ان "الاجتماع مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر اليوم".
وكان البيت الأبيض قد أرسل الشهر الماضي خطابا إلى العواصم الثلاث والبنك الدولي لحثها على إيجاد حل للصراع بشأن قضية مياه النيل وسد النهضة، وذلك عقب دعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحلحلة أزمة سد النهضة.
وطلب ترامب من وزارة الخزانة وليس الخارجية الإشراف على التوسط بين الدول الثلاث واستضافة اجتماع وزاري في واشنطن.
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