حذرت ​الأمم المتحدة​ من "خسارة ​العراق​ للمليارات وتضرر اقتصاده جراء إغلاق الطرق المؤدية لمنشآته النفطية وموانئه"، مشيرةً إلى أن "تعطل ​البنى التحتية​ الحيوية أمر مقلق جدا"، لافتةً إلى أن "مسؤولية الجميع هي حماية المرافق العامة وأن إغلاق طرق المنشآت النفطية والموانئ يتسبب بخسارة المليارات"، موضحةً أن "الإغلاق يتعارض مع المطالب المشروعة للمتظاهرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: إغلاق المنشآت النفطية يكلف العراق مليارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.