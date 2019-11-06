لافروف: آلية دعم التبادل التجاري مع إيران "إنستيكس" لا تزال فقط على الورق

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "آلية دعم التبادل التجاري مع إيران "إنستيكس" لا تزال فقط على الورق"، مشيراً إلى أن "تطوع الأوروبيون لإنشاء آلية من شأنها التحايل على العقوبات الأميركية غير القانونية على الإطلاق "المفروضة على إيران".
وأشار إلى انه "لفترة طويلة توافقت الدول الأوروبية، على هذه المسألة، وفي المحصلة، أعلنوا أن مثل هذه الآلية أنشئت، لكنها ستبقى على الورق فقط".
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