مسؤول مصري: نستشعر أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة وفئات الشعب

أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات في ​مجلس النواب​ المصري، هشام عبد الواحد، أن "هناك شعورا بوجود أزمة ثقة بين ​الحكومة​ والشعب بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب"، مشيراً إلى "إننا قدمنا للحكومة كل الدعم والمساندة، وتحملنا عنها النقد من ​الدوائر الانتخابية​، لكن الحكومة لا تزال تصر على أن تتحدث بلغة الأرقام والإنجازات، وهي لغة لا يشعر بها المواطن البسيط، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات".

ولفت إلى أن "لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، بينما يتم طرح المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق المواطنين"، موضحا أن "من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، لكن للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات".

وأشار إلى "إننا نستشعر أن هناك أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة وفئات ​الشعب المصري​ بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب"، مؤكدا أن "المواطن ينتظر حقه في ​الحياة​ الكريمة، ولا يقف الأمر عند تطوير الخدمات للأجيال القادمة فقط".