خارجية تركيا: نرفض قرار إسرائيل غير القانوني بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

شددت ​وزارة الخارجية التركية​ على "أننا نرفض قرار ​إسرائيل​ غير القانوني بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يعد مثالاً صارخاً للسياسات الهادفة للتغيير الديمغرافي في المنطقة".

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