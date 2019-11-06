الطاقة الذرية الإيرانية تنفي احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوضح ملابسات الحادث

نفت منظمة ​الطاقة الذرية​ ال​إيران​ية "الأنباء التي تحدثت عن احتجازها مؤقتا مفتشة من ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​"، موضحة "أنها منعت من دخول إحدى منشآت البلاد بسبب حملها مواد مشبوهة"، مشيرةً إلى ان "إيران منعت الأسبوع الماضي إحدى مفتشات الوكالة الدولية من دخول منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم".

ولفتت إلى ان "هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب مخاوف من احتمال حمل الموظفة "مواد مشبوهة"، مبينة أنه "يتم إخضاع جميع المفتشين في بداية دخولهم إلى أي من المواقع النووية لتفتيش دقيق"، موضحةً أن "أجهزة التفتيش في الموقع أظهرت، خلال دخول المفتشة إلى الموقع، علامات إنذار، ولذلك تم منعها من دخول المنشأة".

وذكرت أن "الجانب الإيراني أبلغ الوكالة الدولية بالأمر، وبأن القبول المسبق لهذه المفتشة أصبح لاغيا"، مشددةً على "رغبة إيران في التعاون مع الوكالة الدولية لاستمرار الأبحاث في هذا المجال"، مشيرةً إلى "إنها وافقت على هذا الموضوع في رسالة خطية، وبالتالي، ونظرا لإلغاء قبول المفتشة، لم يتم إنجاز مهامها في إيران، وغادرت أراضي البلاد عائدة إلى ​فيينا​، بينما تستمر التحقيقات في هذه القضية، ومن المقرر أن يقدم مبعوث إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، إيضاحات إلى أعضاء مجلس المحافظين في هذا المجال".