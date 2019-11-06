المكتب الاعلامي لـ"أمل" ينفي أي تصادم بين مناصريه والمتظاهرين امام الايدن باي

نفى المكتب الإعلامي المركزي في ​حركة أمل​ ما اوردته احدى القنوات عن تصادم بين مناصري الحركة والمتظاهرين امام فندق الايدن باي.

وذكرت الحركة انها كانت أول من اعترضت على هذا المشروع، وطالبت وتطالب ​القضاء​ بوضع اليد على هذه الاعتداءات الصارخة بالتصدي الحازم لكل اعتداء يطال الاملاك العامة. وأهاب بكل وسائل الإعلام عدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته.

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