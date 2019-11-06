اعلان الاضراب العام في مدارس صيدا حتى الاحد من ساحة ايليا

أُعلن في ساحة ايليا في صيدا باسم مندوبي ​طلاب المدارس​ الخاصة والرسمية في المدينة عن الاضراب العام في جميع المدارس الى يوم الأحد للضغط من اجل تأليف ​حكومة​ وطنية انتقالية تلبي مطالب الحراك .

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