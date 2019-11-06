أكدت مصادر رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ قناة "LBC" أن "الحريري يريد ​الاستشارات النيابية​ قبل الاتفاق على ​الحكومة​، وهو لا يسعى لأن يكون إسمه للتكليف وهو على إستعداد لمساعدة الحكومة المقبلة، ولن يكون حجر عثرة بوجه أي حكومة قادرة".

وأشارت المصادر الى أن "الحريري لن يسمي أحدا بل يترك التسمية للاستشارات النيابية وينتظر الطروحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: لن يكون حجر عثرة بوجه أي حكومة قادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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