النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية جنوبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "خرقت ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية بشكل دائري على علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا، وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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