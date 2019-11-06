مدراء المدارس الرسمية في الشحاء قرروا اقفال المدارس اعتبارا من الغد

أفادت اذاعة ​صوت لبنان​ بأن مدراء ​المدارس​ والثانويات الرسمية في منطقة الشحار الغربي قرروا اقفال المدارس اعتباراً من الغد وحتى اشعار آخر.

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