طقس خريفي مستقر وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا خريفيا مستقرا وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع استقرار ب​درجات الحرارة​ ، تنشط الرياح أحياناً شمالي البلاد.

كما توقعت ان يكون طقس الجمعة صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً. أما السبت فيكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الساحل.

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