استبدال صور النائب كرامي في طرابلس بصور العلم اللبناني بناء على طلبه

بدأ عدد من الشبان من مناصري ​تيار الكرامة​ باستبدال صور النائب ​فيصل كرامي​ ب​العلم اللبناني​ في مختلف الاماكن التي تتواجد فيها في ​طرابلس​ بدأً من امام منزله ومن على المؤسسات التابعة له، وذلك بناءً على طلب النائب كرامي.

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