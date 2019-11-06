أكد رئيس هيئة ​قطاع البترول​ ​وليد نصر​ "أننا نتابع الشركات التي التزمت مرحلة الاستكشاف الاولى عن ​النفط والغاز​"، مشيراً الى أنه "بالعام 2019 شركة ​توتال​ قامت بالمسح البيئي بالبلوك 9 وتقوم بتحضير دراسة تقييم الاثر البيئي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نصر ان "توتال قدمت برنامج العمل ونحن ندرسه لنراجها لنوافق عليه"، لافتاً الى أنه "تتضمن الخطة التزام شركة توتال بكلفة 45 مليون ​دولار​ تتضمن كافة الدراسات الجيولوجية".

وأشار الى أنه "اليوم كان لدينا اجتماع مع وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني وتوتال، والاخيرة قدمت برنامج عمل بيتضمن موازنة كبيرة للاستشكشاف بحفر البئر رقم 4 "، موضحاً ان "نتائج الحفر بالبئر رقم 4 يمكن ان تحدد اين يمكن ان نحفر في البئر رقم 9".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة قطاع البترول: توتال قدمت برنامج عمل للاستكشاف بحفر البئر رقم 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.